CEPA: Как ослабить хватку Китая 15.10.2025, 10:47

Западным странам необходимо объединить усилия.

После введения Китаем ограничений на экспорт редкоземельных металлов США и Европа оказались перед стратегическим вызовом. Пекин контролирует около 90% мировой переработки этих элементов — ключевых для производства микрочипов, аккумуляторов, турбин, лазеров и вооружений, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Редкоземельные элементы не редки по своей природе, но их сложно извлекать и очищать. Китай начал формировать полную цепочку добычи, переработки и производства еще в 1980-х годах, поддерживая отрасль субсидиями и протекционистскими мерами. Это позволило ему занять доминирующее положение и использовать контроль над поставками как политический инструмент.

Новые экспортные ограничения требуют специальных разрешений на вывоз даже продукции, содержащей следы китайских элементов. Это создает риск перебоев поставок для оборонных и технологических отраслей, а также роста цен.

США и ЕС стремятся диверсифицировать источники. Европа приняла Акт о критически важных сырьевых материалах, стимулирующий локальную добычу и переработку. В Великобритании строится завод Pensana Salt End, который сможет покрыть до 5% мирового спроса на неодим и празеодим.

Однако альтернатива в краткосрочной перспективе ограничена. Американская шахта «Mountain Pass» пока не располагает собственным производством, а планы Пентагона организовать собственную добычу и производство к 2027 году остаются под вопросом.

Эксперты считают, что Западу необходимо создать международные альянсы — США, ЕС, Канаде, Австралии и Японии стоит объединить усилия для снижения зависимости от Китая.

Тем временем Пекин продолжит использовать свое преимущество как оружие в переговорах, продвигая технологические и торговые уступки. Но развитие альтернативных технологий и переработки может со временем подорвать китайскую монополию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com