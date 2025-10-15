CEPA: Как ослабить хватку Китая
- 15.10.2025, 10:47
Западным странам необходимо объединить усилия.
После введения Китаем ограничений на экспорт редкоземельных металлов США и Европа оказались перед стратегическим вызовом. Пекин контролирует около 90% мировой переработки этих элементов — ключевых для производства микрочипов, аккумуляторов, турбин, лазеров и вооружений, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
Редкоземельные элементы не редки по своей природе, но их сложно извлекать и очищать. Китай начал формировать полную цепочку добычи, переработки и производства еще в 1980-х годах, поддерживая отрасль субсидиями и протекционистскими мерами. Это позволило ему занять доминирующее положение и использовать контроль над поставками как политический инструмент.
Новые экспортные ограничения требуют специальных разрешений на вывоз даже продукции, содержащей следы китайских элементов. Это создает риск перебоев поставок для оборонных и технологических отраслей, а также роста цен.
США и ЕС стремятся диверсифицировать источники. Европа приняла Акт о критически важных сырьевых материалах, стимулирующий локальную добычу и переработку. В Великобритании строится завод Pensana Salt End, который сможет покрыть до 5% мирового спроса на неодим и празеодим.
Однако альтернатива в краткосрочной перспективе ограничена. Американская шахта «Mountain Pass» пока не располагает собственным производством, а планы Пентагона организовать собственную добычу и производство к 2027 году остаются под вопросом.
Эксперты считают, что Западу необходимо создать международные альянсы — США, ЕС, Канаде, Австралии и Японии стоит объединить усилия для снижения зависимости от Китая.
Тем временем Пекин продолжит использовать свое преимущество как оружие в переговорах, продвигая технологические и торговые уступки. Но развитие альтернативных технологий и переработки может со временем подорвать китайскую монополию.