Трамп: Российская экономика может внезапно рухнуть 15.10.2025, 11:07

Президент США заявил, что очень разочарован Путиным.

Президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме во вторник, 14 октября, вновь выразил разочарование главой России Владимиром Путиным из-за продолжающейся войны в Украине и заявил об «огромных очередях за бензином» в стране. Видеозапись пресс-конференции опубликована на YouTube-канале президентской администрации, передает «Немецкая волна».

«Послушайте, я очень разочарован, потому что у нас с Владимиром были очень хорошие отношения, вероятно, они и сейчас остаются такими же. Ему нужно урегулировать эту войну. Вы знаете, сейчас в России люди стоят в длинных очередях за бензином. <...> И внезапно его экономика может рухнуть», - заявил Трамп.

Президент США отметил, что «не знает», почему его российский коллега продолжает войну, которая отразилась на нем «очень плохо»: «Он четыре года ведет войну, которая должна была завершиться за неделю. Он потерял полтора миллиона солдат». По мнению Трампа, продолжение конфликта выставляет Путина в «очень плохом свете». «Он мог бы положить этому конец. Он мог бы покончить с этим быстро», - добавил американский лидер.

Трамп: Я знаю, что скажет Зеленский

Президент США также упомянул и предстоящую встречу с главой Украины Владимиром Зеленским, который прилетит в Вашингтон 17 октября. «У меня впереди приезд президента в пятницу. И я знаю, что он собирается сказать. Ему нужно оружие. Он хотел бы иметь «Томагавки». И все остальные хотят «Томагавки». У нас много, много «Томагавков» <…> А вам не нужны «Томагавки» в Аргентине?» - пошутил Трамп, обращаясь к также участвовавшему в пресс-конференции президенту Аргентины Хавьеру Милею.

Трамп и Зеленский дважды созвонились за выходные

Президенты США м Украины созванивались 11 и 12 октября. О разговорах сообщал Зеленский, который назвал обе беседы «очень продуктивными». По данным Axios, тема возможных поставок «Томагавков» затрагивалась во время разговора 11 октября. «Мы видим и слышим: Россия боится, что американцы могут дать нам «Томагавки». Это сигнал, что именно такое давление может способствовать миру», - заявил Зеленский уже по итогам воскресной беседы.

О поставках крылатых ракет «Томагавк» , дальность которых составляет 1250-2500 км, Зеленский, по сообщениям СМИ, просил у Трампа еще в конце сентября на закрытой встрече в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам президента Украины, при получении этих ракет ВСУ будет применять их только против военных целей.

Путин: Поставка «Томагавков» Украине разрушит отношения РФ с США

По словам президента России Владимира Путина, решение Трампа поставить Украине дальнобойные ракеты приведет к «разрушению отношений» между Москвой и Вашингтоном, «во всяком случае, наметившейся позитивной тенденции в этих отношениях». «Я говорю то, что думаю. Но как там что будет складываться, зависит не только от нас и не только от меня», - добавил Путин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com