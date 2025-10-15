закрыть
15 октября 2025, среда
Назван простой способ улучшить обмен веществ

  • 15.10.2025, 15:08
  • 1,344
Назван простой способ улучшить обмен веществ

Достаточно изменить свой график на полчаса.

Ученые из Университета Турку (Финляндия) обнаружили, что даже незначительное сокращение времени, проведенного сидя, может заметно улучшить способность организма перерабатывать жиры и углеводы для получения энергии. Результаты исследования опубликованы в Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports (SJMSS).

По словам ученых, такой эффект связан с восстановлением так называемой метаболической гибкости — способности тела переключаться между различными источниками энергии в зависимости от нагрузки.

В исследовании приняли участие 64 человека с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Изначально все испытуемые вели сидячий образ жизни. В течение полугода участники старались меньше сидеть и чаще вставать — например, выходить на короткие прогулки, работать стоя или делать легкую разминку в течение дня.

По итогам эксперимента у тех, кто сократил сидение хотя бы на 30 минут в день, улучшились обменные показатели. Их организм стал лучше сжигать жир при легкой физической активности — например, при ходьбе или подъеме по лестнице. Авторы подчеркивают, что положительный эффект был особенно заметен у людей с избыточным весом.

Исследование показывает: для улучшения метаболического здоровья не обязательно сразу переходить к интенсивным тренировкам. Даже минимальное снижение сидячего времени — простой звонок стоя или короткая прогулка после обеда могут стать первыми шагами в профилактике диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

