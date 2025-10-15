Назван простой способ улучшить обмен веществ 15.10.2025, 15:08

Достаточно изменить свой график на полчаса.

Ученые из Университета Турку (Финляндия) обнаружили, что даже незначительное сокращение времени, проведенного сидя, может заметно улучшить способность организма перерабатывать жиры и углеводы для получения энергии. Результаты исследования опубликованы в Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports (SJMSS).

По словам ученых, такой эффект связан с восстановлением так называемой метаболической гибкости — способности тела переключаться между различными источниками энергии в зависимости от нагрузки.

В исследовании приняли участие 64 человека с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Изначально все испытуемые вели сидячий образ жизни. В течение полугода участники старались меньше сидеть и чаще вставать — например, выходить на короткие прогулки, работать стоя или делать легкую разминку в течение дня.

По итогам эксперимента у тех, кто сократил сидение хотя бы на 30 минут в день, улучшились обменные показатели. Их организм стал лучше сжигать жир при легкой физической активности — например, при ходьбе или подъеме по лестнице. Авторы подчеркивают, что положительный эффект был особенно заметен у людей с избыточным весом.

Исследование показывает: для улучшения метаболического здоровья не обязательно сразу переходить к интенсивным тренировкам. Даже минимальное снижение сидячего времени — простой звонок стоя или короткая прогулка после обеда могут стать первыми шагами в профилактике диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

