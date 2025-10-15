закрыть
15 октября 2025, среда, 16:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп не стал поздравлять Путина с днем рождения

2
  • 15.10.2025, 15:42
  • 1,486
Трамп не стал поздравлять Путина с днем рождения

Президент США говорил о разочаровании российским правителем.

Президент США Дональд Трамп, неоднократно заявлявший о своем разочаровании Владимиром Путиным из-за продолжающейся войны в Украине, решил не поздравлять российского диктатора с днем рождения.

На вопрос журналистов, пришло ли поздравление от главы Белого дома, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в среду, 15 октября, сказал: «Нет, не было». При этом Путин отмечал свой день рождения больше недели назад — 7 октября. Ему исполнилось 73 года.

Отсутствие поздравления от Трампа может свидетельствовать о том, что отношения главы Белого дома с Путиным хуже, чем пытается представить Кремль. Сам Трамп 14 октября в восьмой раз за последние три месяца заявил, что разочарован Путиным. Он отметил, что у него «были очень хорошие отношения» с российским президентом. «Он должен завершить эту войну», — подчеркнул президент США.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев