Трамп не стал поздравлять Путина с днем рождения 2 15.10.2025, 15:42

1,486

Президент США говорил о разочаровании российским правителем.

Президент США Дональд Трамп, неоднократно заявлявший о своем разочаровании Владимиром Путиным из-за продолжающейся войны в Украине, решил не поздравлять российского диктатора с днем рождения.

На вопрос журналистов, пришло ли поздравление от главы Белого дома, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в среду, 15 октября, сказал: «Нет, не было». При этом Путин отмечал свой день рождения больше недели назад — 7 октября. Ему исполнилось 73 года.

Отсутствие поздравления от Трампа может свидетельствовать о том, что отношения главы Белого дома с Путиным хуже, чем пытается представить Кремль. Сам Трамп 14 октября в восьмой раз за последние три месяца заявил, что разочарован Путиным. Он отметил, что у него «были очень хорошие отношения» с российским президентом. «Он должен завершить эту войну», — подчеркнул президент США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com