Трамп не стал поздравлять Путина с днем рождения

Трамп не стал поздравлять Путина с днем рождения2
- 15.10.2025, 15:42
Президент США говорил о разочаровании российским правителем.
Президент США Дональд Трамп, неоднократно заявлявший о своем разочаровании Владимиром Путиным из-за продолжающейся войны в Украине, решил не поздравлять российского диктатора с днем рождения.
На вопрос журналистов, пришло ли поздравление от главы Белого дома, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в среду, 15 октября, сказал: «Нет, не было». При этом Путин отмечал свой день рождения больше недели назад — 7 октября. Ему исполнилось 73 года.
Отсутствие поздравления от Трампа может свидетельствовать о том, что отношения главы Белого дома с Путиным хуже, чем пытается представить Кремль. Сам Трамп 14 октября в восьмой раз за последние три месяца заявил, что разочарован Путиным. Он отметил, что у него «были очень хорошие отношения» с российским президентом. «Он должен завершить эту войну», — подчеркнул президент США.