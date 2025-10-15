В Беларуси вводят обязательные QR-платежи 15.10.2025, 16:23

Система позволит властям отслеживать каждую покупку белорусов.

Первый заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Александра Егорова рассказал о планах по введению обязательной поддержки платежей по QR-кодам для всех крупных торговых сетей, пишет Myfin.by.

По словам Егорова, основой для нововведения станет система мгновенных платежей, позволяющая осуществлять транзакции без использования традиционных карточных технологий.

В текущем году будет проведен пилотный проект с участием отдельных банков и торгово-сервисных организаций, после чего с середины 2026 года крупнейшие ритейлеры будут обязаны предоставлять данный сервис покупателям.

Постепенно требование распространится на все предприятия торговли и сферы услуг.

Особое внимание уделяется обеспечению доступности новой технологии для малого бизнеса. Совместно с Министерством по налогам и сборам ведется разработка решения для индивидуальных предпринимателей, которое не потребует использования эквайринга и кассового оборудования.

При ускоренных темпах разработки программного обеспечения сервис может стать доступным для ИП и самозанятых граждан одновременно с крупными торговыми сетями или даже ранее.

Параллельно Нацбанк активно работает над внедрением цифрового рубля, тестовые платежи которым планируется начать также в середине 2026 года. К концу того же года система должна быть переведена в промышленную эксплуатацию.

Первоначально будут отрабатываться операции с бюджетными средствами и трансграничные платежи в тесном взаимодействии с Россией для обеспечения совместимости белорусской и российской систем цифровых валют.

Рассказал Егоров и о внедрении технологий искусственного интеллекта в банковскую деятельность. Пилотные проекты реализуются как на уровне Нацбанка для оптимизации внутренних процессов, так и в коммерческих банках, где ИИ применяется для автоматизации операционной деятельности, анализа клиентского поведения и противодействия кибермошенничеству.

