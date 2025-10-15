В элитных украинских военных подразделениях появились маркетологи и кадровики

В элитных украинских военных подразделениях появились маркетологи и кадровики2
- 15.10.2025, 17:35
ВСУ изменил бизнес-подход.
Три самых известных украинских военных формирования — «Азов», «3-я отдельная штурмовая бригада» и «Хартия» — становятся примером того, как бизнес-подход может менять армию. Эти подразделения, начавшие как небольшие добровольческие группы, за два года выросли до корпусов по 20 тысяч человек каждый, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).
Их секрет успеха — современное управление. «Мы не используем людей как расходный материал», — говорит основатель «Хартии» и агромагнат Всеволод Кожемяко. В его корпусе внедрены HR-практики, KPI для командиров — вроде «стоимости одного дня на фронте» — и даже планируется система планирование ресурсов (ERP), как в корпорациях.
Маркетинг играет не меньшую роль. У каждого корпуса — собственная медиа-команда и продуманный бренд. «Третий штурмовой» ведет агрессивные кампании в соцсетях, открывает школу дронов «KillHouse» и сотрудничает с режиссером Мстиславом Черновым, лауреатом «Оскара». «Хартия» привлекла художника Ай Вэйвэя к созданию фирменного мерча.
Особое внимание уделяется заботе о бойцах. Проекты вроде «АЗОВ.Супровід» помогают раненым и их семьям: встречают после плена, обеспечивают лечение, протезы и поддержку.
Сейчас реклама корпусов изменилась: от героических плакатов с оружием — к гуманистическим образам, где солдаты с детьми и собаками. Новые лозунги вроде «Мы здесь, чтобы жить» и «Расти с Хартией» подчеркивают, что служба — это не только война, но и путь жизни.
Набирая популярность и влияние, эти корпуса становятся не только военной, но и потенциальной политической силой в послевоенной Украине.