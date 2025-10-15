СМИ: У мэра Одессы было три российских паспорта 15.10.2025, 17:49

Геннадий Труханов

Труханов служил в российской армии и получил гражданство РФ.

Мэр украинской Одессы Геннадий Труханов имел по меньшей мере три внутренних паспорта РФ. Об этом свидетельствуют копии документов, сообщили источники New Voice в правоохранительных органах в среду, 15 октября.

По данным источников СМИ, новые документы дополнительно подтверждают получение Трухановым российского гражданства. Среди них — выписки из официальных реестров РФ, а также ответы федеральных органов на официальные запросы.

Как отмечает адвокат и военнослужащий Вадим Оксюта, Труханов неоднократно менял российские паспорта.

«У него было три внутренних паспорта РФ и один советский. В 1992 году после развала СССР он служил в российской армии и получил гражданство РФ. Это четко установлено судом», — сообщил Оксюта.

По его словам, в декабре 2017 года апелляционный суд Московской области отменил решение о признании недействительным российского паспорта Труханова. Таким образом, мэр Одессы официально остается гражданином РФ.

«Единственным органом, который может отменить гражданство РФ, является президент или консульские учреждения за пределами России. Мы утверждаем, что Труханов имеет гражданство России», — подчеркнул Оксюта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com