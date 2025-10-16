Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле 16.10.2025, 2:00

Николас Мадуро

Операции будут проводиться против режима «друга Лукашенко» Мадуро.

Белый дом негласно разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле против режима Николаса Мадуро, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

ЦРУ благодаря полученным полномочиям сможет осуществлять операции против властей Венесуэлы как самостоятельно, так и в рамках более масштабной военной операции.

Конечная цель США — отстранение Мадуро от власти, рассказывали ранее источники NYT. По словам собеседников, представители венесуэльской оппозиции обсуждали с командой Трампой действия на случай падения режима Мадуро.

