Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле
- 16.10.2025, 2:00
Операции будут проводиться против режима «друга Лукашенко» Мадуро.
Белый дом негласно разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле против режима Николаса Мадуро, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
ЦРУ благодаря полученным полномочиям сможет осуществлять операции против властей Венесуэлы как самостоятельно, так и в рамках более масштабной военной операции.
Конечная цель США — отстранение Мадуро от власти, рассказывали ранее источники NYT. По словам собеседников, представители венесуэльской оппозиции обсуждали с командой Трампой действия на случай падения режима Мадуро.