16 октября 2025, четверг, 12:34
В белорусских городах нашествие лис

8
  • 16.10.2025, 11:41
  • 1,988
В белорусских городах нашествие лис

Почему именно сейчас?

В Гродно возле автовокзала заметили лису — она не обращала внимания на людей и будто «искала транспорт до родного леса», пишет NewGrodno.by.

Рыжих зверей встречали в центре Гродно и раньше, зачастили они и в другие места. Специалисты рассказали, почему лисы именно осенью приходят к людям — дело не обязательно в бешенстве.

Так, лису видят в садовом товариществе «Пограничник» недалеко от Дзержинска.

— Меня беспокоит одна проблема. У нас по территории ходит лиса. Председатель наша звонила в МЧС и РОВД. Отправили куда подальше — а именно в охотхозяйство. Там вообще ответили, чтоб мы не переживали. Это вообще что такое? — возмущаются дачники.

Портал dzr.by обратилcя с этим вопросом в районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также в Дзержинское охотхозяйство Белорусского общества охотников и рыболовов.

Как пояснили специалисты, происходящее — сезонное и абсолютно нормальное явление. Сейчас у нового потомства лисят начинается период самостоятельности: они уже отлучились от матери, но еще не научились опасаться человека.

— Они похожи на маленьких детей, которых впервые выпустили в большой мир, — проводит аналогию руководитель охотхозяйства Александр Тихонов. — Любопытны, но не понимают опасности, поэтому идут к людям. В данном случае животное даже не заинтересовано в добыче, не трогает домашнюю птицу.

Он пояснил, что такое поведение не свидетельствует о болезни животного, а лисы не представляют прямой угрозы для людей. Насторожиться стоит лишь в том случае, если лиса проявляет нехарактерное поведение, к примеру, очень агрессивна.

По его словам, проблема решится естественным путем с 1 ноября — официальным открытием сезона охоты. Молодые лисы, столкнувшись с опасностью, быстро научатся избегать людей и будут держаться подальше от населенных пунктов.

— Лиса, как волк или енотовидная собака, относится к вредному виду животных, и мы ежегодно организуем ее добычу, — отмечает специалист.

Признаки настоящего бешенства, которое чаще проявляется летом, кардинально отличаются от поведения любопытного лисенка. Больное животное, как правило, ведет себя неадекватно: наблюдается слюнотечение, агрессия, нарушение координации движений. Здоровый же лисенок просто выглядит «милым и любознательным».

Вызов специальных служб (МЧС или РОВД) необходим, если животное представляет опасность для здоровья и жизни человека или ему требуется помощь (сбито, травмировано и т.д.). В районных исполнительных и распорядительных органах работают специальные комиссии, которые выезжают на место и принимают решение по дальнейшему реагированию.

В случае с СТ «Пограничник» люди настаивают на отстреле лисы. Однако использование оружия в населенном пункте запрещено законодательно.

— Не разрешается производить стрельбу и находиться с заряженным охотничьим оружием на расстоянии менее 200 метров от крайнего строения населенного пункта , — подчеркивает Александр Тихонов. — Также производить стрельбу в направлении людей или населенных пунктов, сельскохозяйственных животных, транспортных средств из огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия на расстоянии менее 500 метров до них.

В инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды отмечают, что самый надежный способ избежать подобных встреч — защитить свое подворье с помощью изгороди. Кстати, этого требуют и ветеринарные правила. Ограду лучше сделать из металлической сетки, а чтобы избежать подкопа, ее следует хорошо заглубить. И затем регулярно проверять целостность как ограждения, так и хозпостроек.

