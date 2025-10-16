NI: Российская подлодка снова сломалась 4 16.10.2025, 11:55

Теперь она охотится за ближайшим механиком.

Российский флот опроверг сообщения о поломке своей подлодки, однако военные блогеры утверждают, что субмарина B-261 «Новороссийск» была вынуждена всплыть из-за серьезной утечки топлива, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

На прошлой неделе в соцсетях появились слухи о возможной аварии дизель-электрической подлодки проекта 636.3, когда она находилась у берегов Франции. Российский Черноморский флот заявил, что информация о неисправности не соответствует действительности, а всплытие было плановым.

Тем не менее западные СМИ сообщили, что субмарину позже буксировали в Северном море. Генсек НАТО Марк Рютте в шутку сравнил ситуацию с романом Тома Клэнси «Охота за Красным Октябрем», отметив, что теперь это скорее «охота за ближайшим механиком».

Российская лодка и буксир находились под постоянным наблюдением НАТО. Французский фрегат сопровождал подлодку у побережья Бретани, а британские и нидерландские корабли следили за ее проходом через Ла-Манш.

Канал «ВЧК-ОГПУ» в Telegram сообщил, что в трюм субмарины попало топливо, что создало риск взрыва. Из-за нехватки запчастей и подготовки экипажа устранить аварию не удалось, поэтому подлодка продолжает идти на поверхности.

B-261 «Новороссийск», построенная в Санкт-Петербурге и вошедшая в состав Черноморского флота в 2014 году, не появлялась в Черном море с начала вторжения России в Украину. Эксперты считают, что инцидент может указывать на ухудшение технического состояния российского флота и ослабление его присутствия в Средиземном море.

