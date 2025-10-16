закрыть
16 октября 2025, четверг
За сколько часов сейчас проходят границу автобусы в Польшу и Литву?

  • 16.10.2025, 13:21
  • 1,572
Рассказали перевозчики.

Ажиотаж на поездки в Польшу и Литву снизился, а следом пошли на спад и очереди в пунктах пропуска. Об этом рассказали Office Life представители сервиса «Атлас бас».

Очередей не наблюдают даже в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе, где недавно они могли растягиваться до сотни автобусов.

По данным перевозчиков, от посадки в Минске, например, до прибытия в Варшаву проходит максимум 15 часов. Само же прохождение белорусско-польской границы отнимает 5−6 часов.

На литовском направлении автобусы следуют четко по расписанию. Прохождение границы у пассажиров автобусов занимает в среднем 1−2 часа.

