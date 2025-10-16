закрыть
16 октября 2025, четверг
Литовский депутат: Готовится операция по освобождению белорусских политзаключенных

  • 16.10.2025, 14:58
  • 1,394
Литовский депутат: Готовится операция по освобождению белорусских политзаключенных

Пока это конфиденциально.

Депутат Сейма Литвы Ремигиус Матузас в эфире LRT сказал, что они ожидают прибытия новой партии белорусских политзаключенных.

«В настоящее время готовится еще одна операция по освобождению. И мы не знаем, сколько еще людей сейчас приедут из Беларуси в Литву».

Больше деталей он не рассказал. «Пока это конфиденциально, и мы точно не знаем, но такая [операция] была и будет продолжаться».

«И, конечно, мы должны будем обеспечить и позаботиться о таких людях», — добавил Ремигиус Матузас.

На днях Александр Лукашенко заявил, что готов заключить большую сделку с США.

