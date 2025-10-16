Литовский депутат: Готовится операция по освобождению белорусских политзаключенных 16.10.2025, 14:58

1,394

Пока это конфиденциально.

Депутат Сейма Литвы Ремигиус Матузас в эфире LRT сказал, что они ожидают прибытия новой партии белорусских политзаключенных.

«В настоящее время готовится еще одна операция по освобождению. И мы не знаем, сколько еще людей сейчас приедут из Беларуси в Литву».

Больше деталей он не рассказал. «Пока это конфиденциально, и мы точно не знаем, но такая [операция] была и будет продолжаться».

«И, конечно, мы должны будем обеспечить и позаботиться о таких людях», — добавил Ремигиус Матузас.

На днях Александр Лукашенко заявил, что готов заключить большую сделку с США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com