закрыть
16 октября 2025, четверг, 17:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России массово арестовывают высокопоставленных чиновников

  • 16.10.2025, 17:08
  • 1,722
В России массово арестовывают высокопоставленных чиновников

Установлен рекорд как минимум за последние десять лет.

В 2025 году Россия столкнулась с беспрецедентным ростом числа уголовных дел против высокопоставленных чиновников. Согласно подсчетам «Новой газеты Европа», с начала года арестовано 155 представителей власти, что превышает показатели всего 2024 года, когда были задержаны 122 чиновника. По сравнению с предыдущими периодами показатели демонстрируют более резкий рост: в 2023 году было арестовано 73 чиновника, а в 2022-м — всего 33.

Особенно интенсивным стал период с августа по середину октября текущего года, когда были задержаны более 50 высокопоставленных чиновников и депутатов, включая четырех вице-губернаторов и восемь министров. Среди арестованных — бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и экс-вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов. Оба покинули свои должности непосредственно перед задержанием.

В списке арестованных также значатся экс-министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, мэр Владимира Дмитрий Наумов, начальник управления Росгвардии по Северной Осетии Валерий Голота и бывший глава архангельского Минздрава Александр Герштанский.

Часть уголовных дел связана с военной тематикой. Так, врио вице-губернатора Курской области Владимир Базаров подозревается в хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Начальник военного представительства Минобороны Андрей Тюрин обвиняется в срыве оборонного заказа, причинившем ущерб на 40 млн рублей. Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов был задержан по подозрению в хищении гуманитарной помощи, предназначенной для военных, участвующих во вторжении в Украину.

Темпы арестов продолжают расти: если в первом полугодии возбуждалось в среднем 14 дел в месяц, то во втором полугодии этот показатель достиг 20 дел. Наибольшее число арестов приходится на силовиков (32%), затем следуют чиновники из сферы строительства и ЖКХ (21%) и транспортной отрасли (14%). Далее идут экономика (8%) и сфера природопользования и сельского хозяйства (7%).

Как отмечает научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Татьяна Становая, «каким бы лояльным и доверенным ни был персонаж, это уже не защищает от ареста, потому что нелояльных и недоверенных в системе все равно не осталось».

В статистику включены чиновники уровня не ниже заместителей руководителей региональных министерств, сенаторы, депутаты федерального и регионального уровней, а также мэры региональных столиц. Данные собраны из открытых источников, руководители государственных предприятий в расчет не принимались, указывает издание.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников
План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров