В России массово арестовывают высокопоставленных чиновников 16.10.2025, 17:08

1,722

Установлен рекорд как минимум за последние десять лет.

В 2025 году Россия столкнулась с беспрецедентным ростом числа уголовных дел против высокопоставленных чиновников. Согласно подсчетам «Новой газеты Европа», с начала года арестовано 155 представителей власти, что превышает показатели всего 2024 года, когда были задержаны 122 чиновника. По сравнению с предыдущими периодами показатели демонстрируют более резкий рост: в 2023 году было арестовано 73 чиновника, а в 2022-м — всего 33.

Особенно интенсивным стал период с августа по середину октября текущего года, когда были задержаны более 50 высокопоставленных чиновников и депутатов, включая четырех вице-губернаторов и восемь министров. Среди арестованных — бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и экс-вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов. Оба покинули свои должности непосредственно перед задержанием.

В списке арестованных также значатся экс-министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, мэр Владимира Дмитрий Наумов, начальник управления Росгвардии по Северной Осетии Валерий Голота и бывший глава архангельского Минздрава Александр Герштанский.

Часть уголовных дел связана с военной тематикой. Так, врио вице-губернатора Курской области Владимир Базаров подозревается в хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Начальник военного представительства Минобороны Андрей Тюрин обвиняется в срыве оборонного заказа, причинившем ущерб на 40 млн рублей. Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов был задержан по подозрению в хищении гуманитарной помощи, предназначенной для военных, участвующих во вторжении в Украину.

Темпы арестов продолжают расти: если в первом полугодии возбуждалось в среднем 14 дел в месяц, то во втором полугодии этот показатель достиг 20 дел. Наибольшее число арестов приходится на силовиков (32%), затем следуют чиновники из сферы строительства и ЖКХ (21%) и транспортной отрасли (14%). Далее идут экономика (8%) и сфера природопользования и сельского хозяйства (7%).

Как отмечает научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Татьяна Становая, «каким бы лояльным и доверенным ни был персонаж, это уже не защищает от ареста, потому что нелояльных и недоверенных в системе все равно не осталось».

В статистику включены чиновники уровня не ниже заместителей руководителей региональных министерств, сенаторы, депутаты федерального и регионального уровней, а также мэры региональных столиц. Данные собраны из открытых источников, руководители государственных предприятий в расчет не принимались, указывает издание.

