Парламент Франции не принял вотумы недоверия правительству 16.10.2025, 18:07

Себастьен Лекорню остается премьером.

Два вотума недоверия правительству повторно назначенного премьер-министром Себастьена Лекорню не набрали большинства во французском парламенте. Это означает, что правительство устояло, хотя и не может опираться на депутатское большинство, пишет BBC.

Себастьену Лекорню в четверг предстояло провести свое новое правительство сразу через два вотума недоверия — один по инициативе крайне правой партии «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен, второй — по предложению радикально левой партии «Непокоренная Франция».

Из этих двух предложение, выдвинутое радикально-левой партией «Непокоренная Франция», которое поддержали несколько оппозиционных партий, включая партию Ле Пен, представляло для новоиспеченного правительства нешуточную опасность.

Чтобы заставить правительство уйти в отставку, было необходимо простое большинство в 289 голосов. «Национальное объединение» Марин Ле Пен и «Непокорённая Франция» Жан-Люка Меланшона, даже с учетом голосов двух других левых партий, в сумме столько голосов не набирают. В итоге предложение ультралевых получило 271 голос, на 18 голосов меньше, чем им было нужно.

Наряду с радикально-левыми партиями и крайне правыми за отставку Лекорню голосовали семь социалистов, один член партии «Республиканцы», два независимых депутата и один депутат из Гваделупы.

Предложение партии Ле Пен также не прошло — не хватило 145 голосов. Этот результат был ожидаемым: известно, что большинство французских депутатов не хотят открыто поддерживать инициативу ультраправых.

Не приходится сомневаться, что результатами вотума недоверия Лекорню обязан уступкам, которые он сделал социалистам. Однако «Непокоренная Франция», разумеется, недовольна решением социалистов поддержать сегодня правительство.

Депутат от «Непокоренной Франции» Матильда Пано сказала, что в первую очередь подумала о тех, кто пострадает от «жестокой политики» правительства, сокращающего миллиарды евро из бюджета на социальное обеспечение. Она обвинила социалистов в расколе левого альянса с коммунистами и зелеными, и заявила журналистам, что ее партия теперь вынесет предложение об импичменте президента, хотя у него и нет шансов на успех.

После прошлогодних выборов ни одна из партий не имеет абсолютного большинства в Национальном собрании. За год с небольшим в стране ушло в отставку три премьер-министра, все они были правоцентристами.

Первое правительство Себастьена Лекорню формально просуществовало всего 14 часов и развалилось 6 октября. Однако четыре дня спустя, в минувшую пятницу, президент Эммануэль Макрон внезапно снова назначил премьером Лекорню, который до этого открыто говорил по национальному телевидению, что продолжать возглавлять правительство не хочет.

Тем не менее к воскресенью Лекорню объявил состав своего второго правительства, а во вторник выступил в парламенте. Это до известной степени упрочило его положение: умеренные социалисты заговорили, что не готовы голосовать за вотум недоверия, а некоторые ведущие депутаты-правоцентристы — что сейчас не время менять правительство, а нужно постараться принять бюджет.

Бюджет, государственный долг и пенсионная реформа — главные вопросы, по которым парламент уже второй год не может прийти к согласию с правительством.

Первая и самая важная задача Лекорню, по его собственному признанию, — добиться одобрения парламентом бюджета Франции на 2026 год.

Два дня назад Лекорню сообщил депутатам, что он приостановит одну из знаковых реформ Макрона — повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, — до следующих президентских выборов в 2027 году. Для социалистов, или по крайней мере для большинства из них, этого было достаточно, чтобы заручиться их поддержкой, даже если это вызвало недовольство у многих союзников Макрона, а также у ряда депутатов от правоцентристских партий.

Сводить бюджет теперь придётся за счёт сокращений других статей, этот процесс не добавит премьеру популярности среди депутатов. Каждое решение придется проводить через парламент со скрипом, заключая временные альянсы с той или иной партией, и это вряд ли сделает работу второго правительств Лекорню более эффективной.

Согласия по поводу нового правительства и его дальнейшей политики нет не только в парламенте, но и в обществе.

Например, опрос BFMTV показывает, что 56% выступают против любого вотума недоверия, что свидетельствует о стремлении к стабильности, а 58% считают хорошей новостью приостановку пенсионной реформы до следующих президентских выборов.

Однако опрос, проведенный консервативной газетой Le Figaro, показывает, что 62% опрошенных не одобряют повторное назначение Себастьяна Лекорню на пост премьер-министра.

Этот контраст отражает неоднозначное настроение: хотя люди стремятся избежать новых политических потрясений, доверие к новому руководству остается низким и раздробленным.

