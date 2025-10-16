WP: Ударные вертолеты спецназа США заметили близ побережья Венесуэлы 16.10.2025, 19:20

США в последние недели атакуют суда с наркотеррористами Мадуро.

Вертолеты элитного подразделения спецопераций ВС США в последние дни действовали в Карибском море близ побережья Венесуэлы, пишет The Washington Post, проведя визуальный анализ.

Авиация была замечена менее чем в 90 милях от побережья Венесуэлы (около 150 км). Такие выводы газета сделала исходя из кадров, на которых ударные вертолеты MH-6 Little Bird и MH-60 Black Hawk были запечатлены над открытой водой в районе нефтегазовых платформ. Анализ кадров показал, что они были сделаны у северо-восточного побережья Тринидада и Тобаго — это островное государство близ Венесуэлы. Кроме того, указывает издание, в этом районе было замечено коммерческое судно MV Ocean Trader, переоборудованное в плавучую базу для спецназа.

Источник газеты заявил, что вертолеты принимали участие в учениях. В начале октября венесуэльский министр обороны Владимир Падрино сообщал, что системы противовоздушной обороны страны зафиксировали не менее пяти боевых самолетов США вблизи побережья страны, глава ведомства осудил «эту военную провокацию».

Как сообщает газета, за последние дни военные США поразили по меньшей мере пять лодок, перевозивших, по их утверждениям, наркотики в международных водах, в результате чего погибло не менее 27 человек.

Еще один собеседник WP призвал не воспринимать эти полеты как учения при подготовке сухопутного вторжения в Венесуэлу.

