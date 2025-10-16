закрыть
16 октября 2025, четверг, 19:50
Богатая женщина устроилась домработницей, чтобы «попробовать обычную жизнь»

  • 16.10.2025, 19:25
  • 1,408
Богатая женщина устроилась домработницей, чтобы «попробовать обычную жизнь»

Женщина отличалась трудолюбием, но резко захотела уволиться.

Богатая женщина устроилась домработницей, чтобы «попробовать обычную жизнь», пишет Mothership.

По данным СМИ, женщина проработала домработницей в семье в Гонконге несколько лет и отличалась трудолюбием, но резко захотела уволиться. Это решение удивило и даже обеспокоило работодателей. Семья, у которой она работала, заподозрила, что домработница могла попасться на уловки мошенников из интернета.

Объясняя ситуацию, женщина рассказала, что хочет вернуться домой и выйти замуж за жениха, с которым познакомилась еще несколько лет назад. Также выяснилось, что домработница оказалась богатой женщиной и вовсе не нуждалась в деньгах — она владеет фермой, а также плантациями кофейных зерен и какао в своем родном городе в Индонезии.

На вопрос, зачем ей тогда понадобилась работа горничной, она ответила, что хотела «попробовать жизнь» и понять, каково это — зарабатывать собственным трудом, жить в другой стране и быть «на равных» с другими людьми.

Пользователи соцсетей разделились во мнениях: одни восхищаются ее независимостью и желанием получить жизненный опыт, другие считают, что она могла попасть под влияние романтических иллюзий.

