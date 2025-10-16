Титулованная пловчиха ушла «на пенсию» в 25 лет 16.10.2025, 19:39

Ариарне Титмус

За свою непродолжительную карьеру она четыре раза выигрывала Олимпийские игры.

Австралийская пловчиха Ариарне Титмус неожиданно объявила о завершении профессиональной карьеры.

Многократной победительнице и призеру мировых первенств в сентябре исполнилось 25 лет.

О своем решении Титмус написала в Instagram.

По ее словам, основной причиной стала перенесенная в сентябре 2023 года операция по удалению опухоли яичника.

«Переломный момент случился во время подготовки к Играм в Париже. Я столкнулась с некоторыми проблемами со здоровьем, которые, честно говоря, меня очень сильно потрясли. Возможно, это был первый раз, когда я задумалась о чем-то, кроме плавания», – рассказывает спортсменка.

Углубляясь в проблемы со здоровьем, Ариарне пришлось заглянуть внутрь себя и расставить приоритеты.

«Помимо плавания, у меня были цели в личной жизни, но плавание всегда было самым важным до этого момента. И я только сейчас поняла, что эти цели и то, чего я хочу в будущем, теперь для меня важнее всего», – призналась Титмус в интервью ESPN.

Спортсменка отметила, что теперь хочет сосредоточиться на работе на телевидении, а также на тренировках молодых спортсменов из регионов Австралии.

За свою непродолжительную карьеру она стала обладательницей восьми олимпийских наград (четырех золотых, трех серебряных, одной бронзовой) и четырех титулов чемпионки мира.

Ариарне Титмус является действующей рекордсменкой на дистанции 200 м вольным стилем (1:52.23).

Ранее ей принадлежал рекорд в аналогичной дисциплине на 400 м, однако 7 июня 2025 года результат Титмус превзошла трехкратная олимпийская чемпионка из Канады Саммер Макинтош.

