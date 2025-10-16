закрыть
16 октября 2025, четверг, 20:11
В Мексике дроны атаковали здание прокуратуры

  • 16.10.2025, 19:49
В Мексике дроны атаковали здание прокуратуры

БПЛА были со взрывными устройствами.

Здание прокуратуры штата Нижняя Калифорния в мексиканском городе Тихуана атаковали дроны, оснащенные взрывными устройствами. Об этом сообщило издание Milenio со ссылкой на Генеральную прокуратуру штата.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 15 октября в районе Плаяс-де-Тихуана. В результате взрывов повреждения получили здание прокуратуры, а также несколько служебных и частных автомобилей. Жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия следователи обнаружили фрагменты взрывных устройств, предположительно сброшенных с дронов. Власти активировали протоколы экстренного реагирования и проводят расследование для установления причастных к атаке.

В Генпрокуратуре отдельно отметили, что дроны, состоящие на вооружении ведомства, не использовались и находятся под полным контролем сотрудников.

До этого Milenio писало, что участники мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) проходили подготовку на территории Украины, где обучались использованию беспилотников в боевых условиях. По данным источника журналистов, боевики картеля переняли тактику ведения боевых действий, включая применение дронов для нанесения точечных ударов. Обучение проходило в зоне вооруженного конфликта, что позволило участникам CJNG получить практический боевой опыт.

