16 октября 2025, четверг, 20:11
Цена на золото установила очередной рекорд

  • 16.10.2025, 19:59
Впервые в истории превысила $4300 за унцию.

Биржевые цены на золото впервые в истории поднялись выше $4300 за унцию. Декабрьские фьючерсы на драгоценный металл на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на торгах в четверг, 16 октября, подорожали на 2,47% и на пике достигли отметки $4305,5 за унцию, свидетельствуют данные торгов на 19:19 по Минску.

Цены на серебро также обновили исторический максимум. В моменте декабрьские фьючерсы на этот металл подорожали на 4,34%, до $53,615 за унцию.

