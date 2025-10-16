Цена на золото установила очередной рекорд 16.10.2025, 19:59

Впервые в истории превысила $4300 за унцию.

Биржевые цены на золото впервые в истории поднялись выше $4300 за унцию. Декабрьские фьючерсы на драгоценный металл на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на торгах в четверг, 16 октября, подорожали на 2,47% и на пике достигли отметки $4305,5 за унцию, свидетельствуют данные торгов на 19:19 по Минску.

Цены на серебро также обновили исторический максимум. В моменте декабрьские фьючерсы на этот металл подорожали на 4,34%, до $53,615 за унцию.

