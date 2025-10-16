закрыть
16 октября 2025, четверг, 23:15
Лидер республиканцев в Сенате: Время для рассмотрения санкций против РФ пришло

  • 16.10.2025, 22:41
Лидер республиканцев в Сенате: Время для рассмотрения санкций против РФ пришло
Линдси Грэм

Сенаторы планируют рассмотреть законопроект Линдиси Грэма о сокрушительных санкциях против Кремля.

Сенат США может рассмотреть законопроект сенатора Линдси Грэма, который предусматривает сокрушительные санкции против России.

Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн, сообщает CBS News.

Тьюн, комментируя законопроект о новых санкциях против РФ, отметил, что время для его рассмотрения «пришло».

«Я думаю, нам нужно двигаться вперед», - подчеркнул он.

Тун уточнил, что встретился с Грэмом для обсуждения законопроекта и что законодатели пытаются решить технические вопросы, включая порядок его реализации. Речь о деталях, которые вызывали обеспокоенность Белого дома.

«Я думаю, сейчас подходящее время. Надеюсь, нам удастся поставить это в повестку», - отметил республиканец.

