Лидер республиканцев в Сенате: Время для рассмотрения санкций против РФ пришло

Лидер республиканцев в Сенате: Время для рассмотрения санкций против РФ пришло2
- 16.10.2025, 22:41
Сенаторы планируют рассмотреть законопроект Линдиси Грэма о сокрушительных санкциях против Кремля.
Сенат США может рассмотреть законопроект сенатора Линдси Грэма, который предусматривает сокрушительные санкции против России.
Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн, сообщает CBS News.
Тьюн, комментируя законопроект о новых санкциях против РФ, отметил, что время для его рассмотрения «пришло».
«Я думаю, нам нужно двигаться вперед», - подчеркнул он.
Тун уточнил, что встретился с Грэмом для обсуждения законопроекта и что законодатели пытаются решить технические вопросы, включая порядок его реализации. Речь о деталях, которые вызывали обеспокоенность Белого дома.
«Я думаю, сейчас подходящее время. Надеюсь, нам удастся поставить это в повестку», - отметил республиканец.