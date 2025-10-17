«Азов» показал отражение механизированного наступления РФ под Добропольем 17.10.2025, 5:02

Полный разгром.

Украинские военные показали отражение атаки российских оккупантов на Шахово и Владимировку возле Доброполья в Донецкой области. Россияне понесли большие потери.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов».

Россияне пытались провести масштабный механизированный штурм на Очеретинском направлении возле Доброполья. Враг пытался захватить населенный пункт Шахово. С этой целью оккупанты бросили в бой много живой силы и 22 единицы бронетехники.

«Самая многочисленная колонна - 11 единиц (танки и боевые бронированные машины) - вышла из района населенного пункта Малиновка около 7:50. Подготовку к штурму враг начал заранее. С целью усложнить минирование маршрутов продвижения противник выставил наблюдательные пункты для выявления и уничтожения беспилотников Сил обороны Украины», - отметили в сообщении.

При этом россияне пытались изменить тактику наступления. Еще 15 октября враг пытался скрыть сосредоточение техники в лесополосе возле района наступления. Однако это им не удалось: украинские войска не только засекли технику, но и уничтожили две единицы.

Когда оккупанты 16 октября начали наступление, они столкнулись с минными полями, инженерными заграждениями, четкой работой артиллерии ВСУ и НГУ, а также с ударами экипажей Сил беспилотных систем.

В итоге атака была сорвана, россияне потеряли десятки единиц живой силы. Кроме этого, уничтожено 9 и повреждено 4 единицы бронетехники российских оккупационных войск. Фактически, штурмовая колонна была разгромлена.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com