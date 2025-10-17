закрыть
«Азов» показал отражение механизированного наступления РФ под Добропольем

  • 17.10.2025, 5:02
«Азов» показал отражение механизированного наступления РФ под Добропольем

Полный разгром.

Украинские военные показали отражение атаки российских оккупантов на Шахово и Владимировку возле Доброполья в Донецкой области. Россияне понесли большие потери.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов».

Россияне пытались провести масштабный механизированный штурм на Очеретинском направлении возле Доброполья. Враг пытался захватить населенный пункт Шахово. С этой целью оккупанты бросили в бой много живой силы и 22 единицы бронетехники.

«Самая многочисленная колонна - 11 единиц (танки и боевые бронированные машины) - вышла из района населенного пункта Малиновка около 7:50. Подготовку к штурму враг начал заранее. С целью усложнить минирование маршрутов продвижения противник выставил наблюдательные пункты для выявления и уничтожения беспилотников Сил обороны Украины», - отметили в сообщении.

При этом россияне пытались изменить тактику наступления. Еще 15 октября враг пытался скрыть сосредоточение техники в лесополосе возле района наступления. Однако это им не удалось: украинские войска не только засекли технику, но и уничтожили две единицы.

Когда оккупанты 16 октября начали наступление, они столкнулись с минными полями, инженерными заграждениями, четкой работой артиллерии ВСУ и НГУ, а также с ударами экипажей Сил беспилотных систем.

В итоге атака была сорвана, россияне потеряли десятки единиц живой силы. Кроме этого, уничтожено 9 и повреждено 4 единицы бронетехники российских оккупационных войск. Фактически, штурмовая колонна была разгромлена.

