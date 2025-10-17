Солдат-срочник расстрелял контрактника в военной части под Москвой 6 17.10.2025, 11:46

3,706

И покончил с собой.

В воинской части в Подмосковье военнослужащий смертельно ранил контрактника, а затем покончил с собой, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 17 октября, а его причиной стало то, что военнослужащий нарушил правила обращения с оружием на наблюдательном посту. На данный момент на месте происшествия работает комиссия главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России, возбуждено уголовное дело.

По данным информированного источника РЕН ТВ, огонь по сослуживцам в военной части в Наро-Фоминском районе Московской области открыл солдат-срочник. Пострадали пять человек. Один из раненых позвонил матери и рассказал о случившемся. Женщина вызвала в военную часть медиков и полицейских. Как минимум одного военнослужащего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что стрелка задержали и никого к нему не пускают. По словам собеседника издания, солдат-срочник мог открыть стрельбу из-за «неуставных отношений».

В Наро-Фоминске районе, где произошел инцидент, находится 202-я зенитная бригада ПВО Москвы, но она относится к Сухопутным войскам, а не ВКС, пишут «Важные истории». Также в этом районе есть учебные части, куда свозят призывников из Москвы сразу после поступления на службу, их в том числе могут далее распределять в различные подразделения ВКС, например, в ближайшие части ПВО и космических войск в Подмосковье. В какой именно части произошла стрельба, не уточняется.

