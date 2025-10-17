закрыть
The Telegraph: Трамп загнал Путина в угол и уверен, что добьется прорыва

  • 17.10.2025, 14:08
The Telegraph: Трамп загнал Путина в угол и уверен, что добьется прорыва

Позиции Кремля в Центральной Азии ослабевают.

Дипломатические победы президента США Дональда Трампа изменили геополитический ландшафт и загнали российского лидера Владимира Путина в угол, не оставив ему места для маневра. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Роб Крилли.

Инсайдеры отмечают, что Трамп воодушевлен своим успехом в достижении перемирия между Израилем и Газой и уверен в своей способности добиться прорыва в войне между Украиной и Россией.

«Я думаю, что все мирные соглашения, которые ему удалось заключить за последние несколько месяцев, вселяют в него больше оптимизма в отношении возможного урегулирования российско-украинского конфликта», — заявил представитель администрации.

Отмечается, что соглашения, заключенные на Ближнем Востоке и в непосредственной близости от России, усилили влияние Вашингтона ценой влияния Путина.

Так, мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, которое завершилось подписанием мирного соглашения в Белом доме в августе, снижает зависимость от маршрутов, проходящих через Россию или контролируемых ею.

«И это кладет конец конфликту, который позволял Москве в разное время играть на обеих сторонах, поставляя оружие и размещая миротворцев», - объясняет Крилли.

Как заключил Стефан Хедлунд, директор по исследованиям Центра российских и евразийских исследований Уппсальского университета: «Позиции Кремля как гегемона в Центральной Азии ослабевают».

Кремль также наблюдает ослабление союзников на Ближнем Востоке на фоне укрепления позиций Трампа. Это касается в первую очередь Ирана, позиции которого пошатнулись после того, как ХАМАС и «Хезболла» серьезно пострадали в конфликтах с Израилем, а крах сирийского правительства практически разрушил «Ось сопротивления» Тегерана.

Даже попытки России найти друзей обернулись постыдной катастрофой. Так, в среду в Москве должен был состояться саммит «Россия-Арабский мир», лидеры которого прилетели в Москву, чтобы продемонстрировать, что Кремль далеко не изолирован. Но он был отложен, поскольку лишь несколько деятелей заявили о своем участии, пишет Крилли.

Он подчеркивает, что совокупное воздействие соглашений и договоренностей, подписанных в течение первых девяти месяцев президентства Трампа, привело к снижению напряженности и беспорядков на Ближнем Востоке, которыми Кремль пользуется десятилетиями.

«Он загоняет Путина в угол», — заявил источник, знакомый с деятельностью Белого дома.

