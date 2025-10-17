закрыть
17 октября 2025, пятница, 16:53
Германия конфискует сотни миллионов евро российского банка

  • 17.10.2025, 16:17
  • 1,030
Германия конфискует сотни миллионов евро российского банка

Из-за нарушения запрета на распоряжение средствами.

Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне возбудил дело о конфискации 720 млн евро со счета российского банка, подпавшего под европейские санкции в 2022 году.

Как сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на судебные документы, дело возбуждено по инициативе Федеральной прокуратуры Германии. Название банка не раскрывается. Дата слушаний пока не определена.

По данным суда, процедура конфискации вызвана нарушением запрета на распоряжение средствами, замороженными в связи с агрессивной войной России против Украины: банк попытался вывести средства, но операция была отклонена. В связи с этим было возбуждено дело по подозрению в нарушении запрета на распоряжение замороженными средствами.

Мерц поддержал идею использования замороженных активов РФ

Kанцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) поддержал идею использовать замороженные активы Центробанка России для предоставления Украине беспроцентных кредитов на общую сумму 140 млрд евро. Они должны быть направлены исключительно на финансирование военного оборудования обороняющейся страны.

Украина должна будет погасить кредиты только после того, как Россия выплатит ей все репарации, подчеркнул Мерц, выступая с правительственным заявлением в бундестаге.

