Аргентинский политик скончался во время теледебатов в прямом эфире 17.10.2025, 18:28

У мужчины случился сердечный приступ.

В Аргентине во время прямого эфира скончался 66-летний политик Эрнан Дамиани, кандидат в парламент провинции Мисьонес от партии Радикального гражданского союза. Об этом сообщило местное издание Pagina12.

У мужчины случился сердечный приступ прямо во время теледебатов, проходивших в студии программы Dólar Blue, транслируемой онлайн. Во время эфира Дамиани выступал со своей речью, когда внезапно потерял сознание. Кандидата срочно доставили в больницу Мадариага в городе Посадас, однако врачи констатировали смерть — мужчина поступил без признаков жизни.

Дамиани был известен как влиятельный деятель аргентинского радикального движения. Он занимал депутатское кресло в Конгрессе страны с 1997 по 2001 год и входил в состав Законодательного собрания Мисьонес в 1990-е. Также политик неоднократно возглавлял свою партию и работал в муниципальном совете Посадаса.

Губернатор Мисьонес Уго Пассалаква в соцсети X выразил глубокие соболезнования семье политика и отметил его «долгую службу, активную позицию и преданность идеалам».

