17 октября 2025, пятница, 18:38
Архив новостей
Лидер ОГП Николай Козлов выехал из Беларуси

  • 17.10.2025, 18:31
Лидер ОГП Николай Козлов выехал из Беларуси

Экс-политзаключенный вышел на свободу более года назад.

О том, что председатель ликвидированной в Беларуси ОГП и бывший политзаключенный Николай Козлов покинул территорию Беларуси, сообщили его соратники по партии. Вскоре он намерен дать пресс-конференцию.

Николай Козлов вышел на свободу более года назад, в июле 2024 года.

Первый раз его осудили в августе 2021 года на три месяца ареста. Политика признали виновным по ч. 1 ст. 407 Уголовного кодекса за разглашение сведений по уголовному делу против Координационного совета, но конкретные эпизоды обвинения неизвестны, так как суд проходил в закрытом режиме. Был освобожден 26 марта 2022 года по окончании срока.

27 июля 2022 года Козлова снова задержали. Ему дали два с половиной года лишения свободы в колонии в условиях общего режима. Срок за решеткой он отбыл полностью.

До того, как прийти в политику, ныне 58‑летний Николай Козлов на протяжении 17 лет работал старшим оперуполномоченным по особо важным делам уголовного розыска УВД Центрального района Минска. Дослужился до звания подполковника милиции, которого в 2021 году Лукашенко его лишил своим указом.

