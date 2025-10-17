Дефицит бюджета США резко сократился

Дефицит бюджета США резко сократился2
Дефицит бюджета США сократился на 2,3%. Об этом сообщило министерство финансов страны.
Снижение стало первым с 2022 года. Повышение доходов от торговых пошлин и сокращение расходов на образование позволило снизить дефицит и даже компенсировало рост трат на здравоохранение, пенсии пенсионное и обслуживание государственного долга США.
По итогам финансового года дефицит бюджета составил $1 трлн 775,357 млрд и снизился на $41,4 млрд.
Расходы американского бюджета выросли на 4%, до отметки в $7,01 трлн. При этом выплаты по госдолгу увеличились на 7% до $1,216 трлн. Больше всего трат пошло на социальное страхование – $1,647 трлн, за год этот показатель увеличился на 8%. При этом расходы на образовательные программы сократились в восемь раз.