17 октября 2025, пятница, 19:47
Дефицит бюджета США резко сократился

  • 17.10.2025, 18:33
Дефицит бюджета США резко сократился

Снижение стало первым с 2022 года.

Дефицит бюджета США сократился на 2,3%. Об этом сообщило министерство финансов страны.

Снижение стало первым с 2022 года. Повышение доходов от торговых пошлин и сокращение расходов на образование позволило снизить дефицит и даже компенсировало рост трат на здравоохранение, пенсии пенсионное и обслуживание государственного долга США.

По итогам финансового года дефицит бюджета составил $1 трлн 775,357 млрд и снизился на $41,4 млрд.

Расходы американского бюджета выросли на 4%, до отметки в $7,01 трлн. При этом выплаты по госдолгу увеличились на 7% до $1,216 трлн. Больше всего трат пошло на социальное страхование – $1,647 трлн, за год этот показатель увеличился на 8%. При этом расходы на образовательные программы сократились в восемь раз.

