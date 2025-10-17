Bloomberg рассказал, зачем Орбану нужна встреча Путина и Трампа в Венгрии 17.10.2025, 20:12

В Венгрии в апреле 2026 года пройдут выборы.

Предстоящие переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште могут повысить популярность премьера Венгрии Виктора Орбана, что поможет его переизбранию в следующем году. Об этом рассказал Bloomberg.

«Премьер-министр Венгрии рассчитывает пожинать плоды многолетнего ухаживания за президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, когда примерно через две недели примет двух лидеров в Будапеште», — говорится в материале Bloomberg.

По оценке издания, венгерский премьер на фоне предстоящей встречи чувствует свои действия «оправданными» после обвинения в нарушении европейских принципов миграции и поддержки тесного сотрудничества с Россией.

В преддверии выборов в апреле 2026 года, по данным Bloomberg, опросы показывают, что партия Орбана ФИДЕС отстает от партии «Тиса» его оппонента Петера Мадьяра на 10%.

В попытке преодолеть многолетний экономический спад, как пишет издание, Орбан во время предвыборной кампании позиционировал себя как гаранта мира. Его «миссия мира» с визитами в Киев, Москву и Пекин вызвала международную критику за ведение дипломатии во время председательства Венгрии в ЕС.

