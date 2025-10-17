закрыть
Итальянский визовый центр ввел изменения в правила живой очереди

  • 17.10.2025, 20:13
Подробности.

Визовый центр TLScontact сообщил, что с целью более организованного и прозрачного прохождения процедуры «живая очередь» в ее правила внесли изменения.

С 14 октября 2025 года полученные ранее номера будут иметь ограниченный срок действия. Как написано на сайте центра, номера с №1 по №8000 действуют до 15 ноября 2025 года, а номера с №8001 по №23 000 — до 31 декабря 2025 года.

После этих дат указанные номера приниматься не будут, даже без предварительной записи.

За прошедший год Италия выдала 50 тысяч виз гражданам Беларуси, это второе место после Германии. Уровень отказов — ниже по сравнению с другими странами ЕС. Кроме того, Италия выдает многократные визы, удобные для тех людей, которые часто ездят в Европу.

