Нацбанк Беларуси и МВФ провели онлайн-переговоры
- 17.10.2025, 22:17
Впервые за 3,5 года.
По приглашению МВФ первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров проводит онлайн-встречу с представителями фонда, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Как подчеркнули в Нацбанке, диалог Минска и Вашингтона возобновился спустя 3,5 года.
Беларусь является членом МВФ с 1992 года. За это время она получила поддержку в размере 3,8 млрд долларов.
В настоящее время наша страна не реализует финансовые программы с фондом, все ранее полученные кредиты погашены в полном объеме и в установленные сроки, сообщили в пресс-службе Лукашенко.
Взаимодействие с фондом осуществляется в основном в рамках оказания технической и консультативной помощи и ежегодного мониторинга, проводимого МВФ.