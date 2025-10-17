Нацбанк Беларуси и МВФ провели онлайн-переговоры 17.10.2025, 22:17

Впервые за 3,5 года.

По приглашению МВФ первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров проводит онлайн-встречу с представителями фонда, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Как подчеркнули в Нацбанке, диалог Минска и Вашингтона возобновился спустя 3,5 года.

Беларусь является членом МВФ с 1992 года. За это время она получила поддержку в размере 3,8 млрд долларов.

В настоящее время наша страна не реализует финансовые программы с фондом, все ранее полученные кредиты погашены в полном объеме и в установленные сроки, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Взаимодействие с фондом осуществляется в основном в рамках оказания технической и консультативной помощи и ежегодного мониторинга, проводимого МВФ.

