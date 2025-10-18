закрыть
Зеленский после встречи с Трампом созвонился с европейскими лидерами

  • 18.10.2025, 8:28
  • 1,230
Зеленский после встречи с Трампом созвонился с европейскими лидерами
Владимир Зеленский
Фото: Getty Images

И отказался комментировать поставки «Томагавков».

Президент Украины Владимир Зеленский не стал прямо говорить о том, какой ответ президент США Дональд Трамп дал ему по поводу поставок Киеву американских крылатых ракет Tomahawk в ходе встречи двух лидеров в Вашингтоне, сообщает Clash Report.

По словам Зеленского, этот вопрос обсуждался во время переговоров, которые продлились более двух часов, и Трамп отметил, что это оружие нужно и самим США.

«Мы, конечно, говорили и о ракетах большой дальности. Мы решили, что пока не будем публично говорить о ракетах, поскольку США не хотят эскалации», — пояснил он, добавив, что этот вопрос остается на повестке. Президент также сообщил, что переговоры, прошли «продуктивно» и лидеры обсудили широкий круг тем, включая противовоздушную оборону Украины. После встречи с Трампом украинский лидер также созвонился с лидерами европейских стран и обсудил с ними военную помощь и гарантии безопасности для Украины.

Зеленского также спросили, обсуждали ли они с Трампом вопрос о территориальных уступках. В ответ президент заявил, что сначала должно быть достигнуто прекращение огня. «Вопрос территорий очень деликатный… и самый сложный, на самом деле. Я знаю, что у России другая позиция. Они хотят оккупировать все… Наша позиция заключается в том, что сначала нам нужно прекращение огня», — сказал глава украинского государства.

Зеленский добавил, что «в текущих обстоятельствах нам нужно остановиться там, где мы сейчас находимся», имея в виду текущую линию фронта. «Мы воюем против большой страны. Надо остановиться. А затем начать говорить о том, какие шаги можно сделать к долгосрочному миру», — сообщил он.

После переговоров с Трампом Зеленский поговорил по телефону с несколькими европейскими лидерами с целью «предоставить им обновленную информацию», сообщил ранее корреспондент Axios Барак Равид. Сам Зеленский на брифинге рассказал журналистам, что на телефонной конференции присутствовали главы Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, премьер Великобритании Кир Стармер и другие лидеры. «Мы говорили о вопросах гарантий безопасности, «Коалиция желающих» — это основной европейский партнер, также говорили о ПВО, о программе PURL», — сказал Зеленский.

