Зумеры выходят на протесты по всему миру 4 18.10.2025, 9:50

1,640

Иллюстрация: Times

Недовольство коррупцией и бедностью подталкивает молодежь к бунту.

В Марокко, Непале и Мадагаскаре молодые люди в возрасте 20–30 лет — зумеры — массово выходят на протесты против своих правительств. Главные причины недовольства — высокий уровень безработицы, бедность, коррупция и пренебрежение базовыми потребностями граждан, тогда как государства тратят миллиарды на крупные проекты или роскошные инфраструктурные объекты, пишет The Philadelphia Iquirer (перевод — сайт Charter97.org).

В Марокко зумеры требуют права на образование, здравоохранение и достойную жизнь, критикуя расходы страны на подготовку к Чемпионату мира по футболу 2030. Аналогичные настроения проявляются и в других странах: в Мадагаскаре протесты против постоянных отключений электричества и воды вынудили президента распустить правительство, а в Непале коррупция и запрет социальных сетей привели к поджогу госучреждений и отставке премьера.

Молодые активисты используют цифровые платформы, такие как Discord и TikTok, чтобы координировать действия и обмениваться идеями. Символом глобального протеста стал флаг с черепом в соломенной шляпе из японского аниме «One Piece», который зумеры используют как знак борьбы с коррумпированными режимами.

Эксперты отмечают, что зумеры с самого детства погружены в цифровую среду, что делает их особенно эффективными в организации онлайн-движений. Основной мотив их протестов — недовольство коррупцией старших поколений, несправедливостью и отсутствием перспектив.

Недовольство зумеров глобально и многогранно. Борьба за социальную справедливость и против коррупции уже приводит к массовым протестам по всему миру.

