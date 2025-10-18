закрыть
18 октября 2025, суббота, 10:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зумеры выходят на протесты по всему миру

4
  • 18.10.2025, 9:50
  • 1,640
Зумеры выходят на протесты по всему миру
Иллюстрация: Times

Недовольство коррупцией и бедностью подталкивает молодежь к бунту.

В Марокко, Непале и Мадагаскаре молодые люди в возрасте 20–30 лет — зумеры — массово выходят на протесты против своих правительств. Главные причины недовольства — высокий уровень безработицы, бедность, коррупция и пренебрежение базовыми потребностями граждан, тогда как государства тратят миллиарды на крупные проекты или роскошные инфраструктурные объекты, пишет The Philadelphia Iquirer (перевод — сайт Charter97.org).

В Марокко зумеры требуют права на образование, здравоохранение и достойную жизнь, критикуя расходы страны на подготовку к Чемпионату мира по футболу 2030. Аналогичные настроения проявляются и в других странах: в Мадагаскаре протесты против постоянных отключений электричества и воды вынудили президента распустить правительство, а в Непале коррупция и запрет социальных сетей привели к поджогу госучреждений и отставке премьера.

Молодые активисты используют цифровые платформы, такие как Discord и TikTok, чтобы координировать действия и обмениваться идеями. Символом глобального протеста стал флаг с черепом в соломенной шляпе из японского аниме «One Piece», который зумеры используют как знак борьбы с коррумпированными режимами.

Эксперты отмечают, что зумеры с самого детства погружены в цифровую среду, что делает их особенно эффективными в организации онлайн-движений. Основной мотив их протестов — недовольство коррупцией старших поколений, несправедливостью и отсутствием перспектив.

Недовольство зумеров глобально и многогранно. Борьба за социальную справедливость и против коррупции уже приводит к массовым протестам по всему миру.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко