В одной из областей РФ стали больше пить после введения ограничений на продажу спиртного 19.10.2025, 0:30

Ограничения спровоцировали рост нелегального рынка.

После введения в Вологодской области жестких ограничений на продажу алкоголя потребление спиртного на душу населения, вопреки ожиданиям властей, продолжило расти.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, с января по сентябрь в регионе фиксируется стабильное увеличение объема потребления алкоголя, рассчитанного в пересчете на чистый спирт, пишет.

Так, если в январе показатель составлял 7,7 литра на человека, то к сентябрю он достиг 9,65 литра. При этом в соседних регионах с начала года наблюдается снижение потребления спиртного.

Власти Вологодской области ввели с 1 марта 2025 года ограничения на продажу алкоголя, которые разрешают продажу спиртных напитков в будние дни только с 12:00 до 14:00. Согласно официальным данным, лишь за первые две недели действия ограничений в регионе закрылось 87% алкомаркетов (270 из 311), а легальные продажи спиртного сократились на 30%. Губернатор области Георгий Филимонов заявлял о снижении потребления алкоголя на 20% и сокращении смертности от связанных с алкоголизмом заболеваний на 46%.

Однако, как выяснил «Коммерсантъ», ограничения спровоцировали рост нелегального рынка. Алкоголь начали продавать через таксистов, в заведениях под видом кофе, а также через аптеки, где резко вырос спрос на настойку боярышника. Местные жители также стали массово выезжать за спиртным в соседние регионы.

Вологодская область и ранее входила в число регионов с высоким потреблением алкоголя. По данным FinExpertiza, в 2023 году регион занимал десятое место среди российских субъектов по потреблению крепкого алкоголя с показателем 12,6 литра на человека, что было значительно выше показателя 2022 года (9 литров).

