19 октября 2025, воскресенье, 10:23
Венс опубликовал видео с Трампом в образе короля на фоне протестов

  • 19.10.2025, 10:07
Венс опубликовал видео с Трампом в образе короля на фоне протестов

На кадрах президент США надевает корону, мантию и берет в руки меч.

Вице-президент США Джей Ди Венс опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео, на котором Дональд Трамп изображен в образе короля на фоне масштабных протестов против политики действующей администрации.

Венс разместил видеоролик в соцсети Bluesky.



— JD Vance (@jd-vance-1.bsky.social) 18 października 2025 21:32

На кадрах Трамп надевает корону, мантию и берет в руки меч.

В конце видео перед Трампом преклоняют колено представители Демократической партии США, в частности бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

18 октября в ряде городов США в течение проходили многочисленные акции протеста против администрации Трампа под лозунгом «Никаких королей» (No Kings), которые критиковали злоупотребление им своими полномочиями.

