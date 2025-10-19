Венс опубликовал видео с Трампом в образе короля на фоне протестов
- 19.10.2025, 10:07
На кадрах президент США надевает корону, мантию и берет в руки меч.
Вице-президент США Джей Ди Венс опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео, на котором Дональд Трамп изображен в образе короля на фоне масштабных протестов против политики действующей администрации.
Венс разместил видеоролик в соцсети Bluesky.
@jd-vance-1.bsky.social) 18 października 2025 21:32
На кадрах Трамп надевает корону, мантию и берет в руки меч.
В конце видео перед Трампом преклоняют колено представители Демократической партии США, в частности бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.
18 октября в ряде городов США в течение проходили многочисленные акции протеста против администрации Трампа под лозунгом «Никаких королей» (No Kings), которые критиковали злоупотребление им своими полномочиями.