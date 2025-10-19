закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 10:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Республике Сербской назначили временного президента

  • 19.10.2025, 10:52
В Республике Сербской назначили временного президента

Политик будет занимать эту должность в течение одного месяца.

Парламент Республики Сербской назначил временного президента после того, как суд отстранил от политики пророссийского лидера Милорада Додика.

Об этом пишет Reuters.

В субботу, 18 октября, парламент Республики Сербской назначил Ану Тришич Бабич временным президентом, впервые официально признав, что Додик уходит в отставку после того, как государственный суд запретил ему заниматься политикой.

Тришич Бабич, близкая соратница Додика, будет занимать эту должность в течение одного месяца, пока 23 ноября в Республике Сербской не состоятся новые президентские выборы.

Парламент также отменил ряд сепаратистских законов, принятых за последний год после того, как Додику предъявили обвинения в невыполнении решений международного представителя и конституционного суда.

Додик заявил, что несмотря на голосование парламента, Республика Сербская «не изменит свою политику», а отделение остается его конечной целью.

Напомним, Республика Сербская не имеет президента с августа, когда был подтвержден приговор Додику за неповиновение решениям высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко