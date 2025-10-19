В Республике Сербской назначили временного президента 19.10.2025, 10:52

Политик будет занимать эту должность в течение одного месяца.

Парламент Республики Сербской назначил временного президента после того, как суд отстранил от политики пророссийского лидера Милорада Додика.

Об этом пишет Reuters.

В субботу, 18 октября, парламент Республики Сербской назначил Ану Тришич Бабич временным президентом, впервые официально признав, что Додик уходит в отставку после того, как государственный суд запретил ему заниматься политикой.

Тришич Бабич, близкая соратница Додика, будет занимать эту должность в течение одного месяца, пока 23 ноября в Республике Сербской не состоятся новые президентские выборы.

Парламент также отменил ряд сепаратистских законов, принятых за последний год после того, как Додику предъявили обвинения в невыполнении решений международного представителя и конституционного суда.

Додик заявил, что несмотря на голосование парламента, Республика Сербская «не изменит свою политику», а отделение остается его конечной целью.

Напомним, Республика Сербская не имеет президента с августа, когда был подтвержден приговор Додику за неповиновение решениям высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.

