В Литве перехватили дрон из Беларуси 19.10.2025, 11:01

1,232

Литовский патруль обнаружил летательный аппарат по звуку.

В Вильнюсском районе, недалеко от границы с Беларусью, пограничники зафиксировали и принудительно посадили дрон контрабандистов с грузом – 750 пачек сигарет. Контрабанда была промаркирована белорусскими акцизами. Об этом (сообщает https://vsat.lrv.lt/lt/naujienos/vilniaus-rajone-pasienieciai-pereme-dar-viena-kontrabandininku-skraidykle-su-kroviniu-foto-1ym/) Пограничная служба Литвы (VSAT).

Литовский патруль пограничников обнаружил летательный аппарат по звуку. Тогда был запущен антидрон, а также передано сообщение Военно-воздушным силам.

Когда дрон был сбит, литовские пограничники обнаружили, что к нему был прикреплен GPS-передатчик с SIM-картой, а рядом лежал сверток, обернутый полиэтиленовой пленкой. Внутри нашли 750 пачек сигарет NZ Gold с беларусскими акцизными марками. Стоимость этих табачных изделий, включая все обязательные для уплаты в Литве налоги, составляет €3892.

В 2025 году сотрудники Пограничной службы Литвы уже перехватили около полусотни подобных беспилотников, с помощью которых из Беларуси переправлялись контрабандные табачные изделия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com