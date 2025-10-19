закрыть
В Литве перехватили дрон из Беларуси

  • 19.10.2025, 11:01
  • 1,232
В Литве перехватили дрон из Беларуси

Литовский патруль обнаружил летательный аппарат по звуку.

В Вильнюсском районе, недалеко от границы с Беларусью, пограничники зафиксировали и принудительно посадили дрон контрабандистов с грузом – 750 пачек сигарет. Контрабанда была промаркирована белорусскими акцизами. Об этом (сообщает https://vsat.lrv.lt/lt/naujienos/vilniaus-rajone-pasienieciai-pereme-dar-viena-kontrabandininku-skraidykle-su-kroviniu-foto-1ym/) Пограничная служба Литвы (VSAT).

Литовский патруль пограничников обнаружил летательный аппарат по звуку. Тогда был запущен антидрон, а также передано сообщение Военно-воздушным силам.

Когда дрон был сбит, литовские пограничники обнаружили, что к нему был прикреплен GPS-передатчик с SIM-картой, а рядом лежал сверток, обернутый полиэтиленовой пленкой. Внутри нашли 750 пачек сигарет NZ Gold с беларусскими акцизными марками. Стоимость этих табачных изделий, включая все обязательные для уплаты в Литве налоги, составляет €3892.

В 2025 году сотрудники Пограничной службы Литвы уже перехватили около полусотни подобных беспилотников, с помощью которых из Беларуси переправлялись контрабандные табачные изделия.

