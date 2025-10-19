закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 18:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне массово бронируют жилье в Минске

5
  • 19.10.2025, 17:41
  • 1,392
Россияне массово бронируют жилье в Минске

Готовятся ехать на ноябрьские выходные.

Самые популярные направления для короткого отдыха россиян — Минск, Москва и Петербург. Такую статистику привели аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», пишет ТАСС.

«Возглавляют топ-10 городов для поездок Москва, Петербург и Минск. Также в перечень самых популярных направлений входят Сочи, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар, Кисловодск», — рассказали аналитики.

По словам директора по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Айрата Мусина, в 2025 году спрос на поездки на ноябрьские праздники значительно выше, чем в прошлом. По его словам, количество бронирований увеличилось примерно на 50%, что связано с более длинными выходными.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко