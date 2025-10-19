Россияне массово бронируют жилье в Минске 5 19.10.2025, 17:41

1,392

Готовятся ехать на ноябрьские выходные.

Самые популярные направления для короткого отдыха россиян — Минск, Москва и Петербург. Такую статистику привели аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», пишет ТАСС.

«Возглавляют топ-10 городов для поездок Москва, Петербург и Минск. Также в перечень самых популярных направлений входят Сочи, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар, Кисловодск», — рассказали аналитики.

По словам директора по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Айрата Мусина, в 2025 году спрос на поездки на ноябрьские праздники значительно выше, чем в прошлом. По его словам, количество бронирований увеличилось примерно на 50%, что связано с более длинными выходными.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com