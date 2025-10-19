Министр культуры Франции: Лувр ограбили за четыре минуты 19.10.2025, 17:52

Грабители были профессионалами.

Грабителям хватило четырех минут, чтобы вынести ювелирные украшения из Лувра, заявила министр культуры Франции Рашида Дати в эфире телеканала TF1.

«Эта операция заняла почти четыре минуты, они [грабители] профессионалы», — cказала она, пишет Le Figaro. Ранее министр внутренних дел страны Лоран Нуньес говорил, что ограбление длилось семь минут.

Она также подтвердила, что одно «украшение было обнаружено в непосредственной близости от музея». Кроме того, министр назвала похищенные украшения «бесценными сокровищами» и отметила, что эксперты «все еще проводят необходимые процедуры» для идентификации украденных ценностей.

Газета Le Parisien ранее сообщила, что возле здания музея нашли один из украденных экспонатов — корону супруги императора Наполеона III Евгении, ее обнаружили сломанной.

