Украинский «Миротворец» просит привлечь к ответственности Сергея Тихановского

Украинский «Миротворец» просит привлечь к ответственности Сергея Тихановского2
- 19.10.2025, 19:24
В чем причина.
Центр «Миротворец» на своем официальном сайте обновил информацию относительно экс-политзаключенного Сергей Тихановского и обвиняет его в совершении «сознательных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка». Это сообщение центр просит рассматривать как заявление о совершении преступления в правоохранительные органы Украины, заметил «Белсат».
На сайте указано, что Сергей Тихановский нарушил государственную границу Украины, когда посещал оккупированный российскими войсками Крым, а это трактуется как попытка легализации оккупации Автономной Республики Крым российскими захватчиками.
Еще в 2014 году Сергей Тихановский активно поддерживал захват и оккупацию Крыма, отмечается в сообщении. В 2017 году, по утверждению «Миротворца», он незаконно проник на территорию оккупированного Крыма и демонстративно заявил: «Крым наш».
Сам Сергей Тихановский после выхода из тюрьмы неоднократно подчеркивал, что он на стороне Украины в войне против российских агрессоров.
Напомним, что изначально он был включен в базу центра «Миротворец» еще в 2020 году за посещение Крыма.