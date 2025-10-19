Украинский «Миротворец» просит привлечь к ответственности Сергея Тихановского 2 19.10.2025, 19:24

3,080

Сергей Тихановский

Фото: Yauhen Yerchak/Anadolu via Getty Images

В чем причина.

Центр «Миротворец» на своем официальном сайте обновил информацию относительно экс-политзаключенного Сергей Тихановского и обвиняет его в совершении «сознательных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка». Это сообщение центр просит рассматривать как заявление о совершении преступления в правоохранительные органы Украины, заметил «Белсат».

На сайте указано, что Сергей Тихановский нарушил государственную границу Украины, когда посещал оккупированный российскими войсками Крым, а это трактуется как попытка легализации оккупации Автономной Республики Крым российскими захватчиками.

Еще в 2014 году Сергей Тихановский активно поддерживал захват и оккупацию Крыма, отмечается в сообщении. В 2017 году, по утверждению «Миротворца», он незаконно проник на территорию оккупированного Крыма и демонстративно заявил: «Крым наш».

Сам Сергей Тихановский после выхода из тюрьмы неоднократно подчеркивал, что он на стороне Украины в войне против российских агрессоров.

Напомним, что изначально он был включен в базу центра «Миротворец» еще в 2020 году за посещение Крыма.

