2 октября 2025, четверг, 3:52
Посол США в НАТО обсудил со странами Альянса отказ от российского газа

  • 2.10.2025, 4:42
Мэтью Уитакер привел пример Польши.

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер провел разговор со странами Альянса, которые до сих пор покупают российскую нефть и газ.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Я разговаривал с союзниками по НАТО, которые все еще покупают российскую нефть и газ. Мы помогаем им отказаться от финансирования российской военной машины, не разрушая при этом их экономики», - сказал Уитакер.

Он добавил, что «Польша показывает, как это можно сделать».

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп предложил послу США в НАТО Уитакер усилить давление на Европу, чтобы «заставить ее отказаться от российской нефти».

