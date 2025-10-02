Посол США в НАТО обсудил со странами Альянса отказ от российского газа 2.10.2025, 4:42

Мэтью Уитакер привел пример Польши.

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер провел разговор со странами Альянса, которые до сих пор покупают российскую нефть и газ.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Я разговаривал с союзниками по НАТО, которые все еще покупают российскую нефть и газ. Мы помогаем им отказаться от финансирования российской военной машины, не разрушая при этом их экономики», - сказал Уитакер.

Он добавил, что «Польша показывает, как это можно сделать».

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп предложил послу США в НАТО Уитакер усилить давление на Европу, чтобы «заставить ее отказаться от российской нефти».

