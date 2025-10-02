закрыть
Казахстан присоединился к «торговой блокаде» России

  • 2.10.2025, 9:28
  • 1,958
В стране начали массово искать подсанкционные товары в следующих из Китая в РФ грузах.

Таможня Казахстана начала досматривать 99% грузовых машин, везущих из Китая в Россию потенциально подсанкционные товары. Из-за этого с середины сентября на казахско-российской границе скопилась многокилометровая очередь, сообщили «Коммерсанту» участники автомобильных грузоперевозок. «Многие перевозчики, опасаясь попасть на досмотр, сворачивают в отстойники для «выжидания лучшего момента», — отметил замруководителя отдела логистики СЛК Максим Емелин. По его словам, грузы, которые не подпадают под санкции, в среднем проходят границу за 3–5 дней, что также дольше, чем было раньше.

Трудности с прохождением грузов через границу Казахстана связаны с усилением контроля на погранпереходах — таможенники выявляют недобросовестных грузоотправителей и перевозчиков, говорит директор по международным транспортным операциям FM Logistic в России Ярослав Белоусов. «В меньшей степени такие проверки затрагивают крупных заказчиков, которые отправляют через границу по 30–50 автомобилей в неделю», — говорит он. По данным Белоусова, на текущий момент машины рядом с погранпереходами заняли все ближайшие парковки и стоят на обочинах. Всего на границе Казахстана и России скопилось около 7,5 тыс. грузовиков, отметил знакомый с ситуацией источник «Коммерсанта».

«Существует перечень грузов, которые рискованно везти через Казахстан: их развернут в 100% случаев — это микросхемы и любые станки», — говорит руководитель отдела логистики YM Trans Group Александр Азатьян. По его словам, ситуация с пробками на границе в ближайшее время вряд ли изменится. Подпадающие под санкции товары продолжат задерживаться и копиться в очередях, в том время как обычные товары будут медленно проходить границу, согласен Емелин из СЛК.

На этом фоне российские компании могут начать отправлять «неоднозначные» грузы через Дальний Восток и Монголию, отмечает коммерческий директор AKFA Алексей Чернышев. В частности, товары можно завозить через пункты пропуска «Манчжурия» — «Забайкальск», «Эрлянь» (Китай) — «Замын-Ууд» (Монголия). Однако и там не исключены очереди, поскольку на них переориентируются все перевозчики, считает Чернышев. «Однозначно можно сказать, что это не временный сбой, а скорее новая реальность — ужесточение контроля и все большее соблюдение санкций западных стран», — заключил Емелин.

