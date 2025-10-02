Новый бестселлер: недорогой внедорожник Toyota готовят к премьере 2 2.10.2025, 9:59

2,342

Модель Toyota Land Cruiser FJ станет настоящим хитом.

Новый недорогой внедорожник Toyota Land Cruiser FJ 2026 модельного года ждут все. Это потенциальный бестселлер в самом популярном сегменте рынка. Премьера автомобиля приближается.

Нет никаких сомнений в том, что новая модель Toyota Land Cruiser FJ станет настоящим хитом. У Motor1 появились новые подробности об этой машине. Сообщается, что выход на рынок (сперва в Японии) запланирован на 2026 год. Это значит, что дебют может состояться до конца 2025 года.

Подтвержденной информации о названии модели пока нет, но имя Land Cruiser FJ производитель уже запатентовал. Новинку длиной около 4,2 м могут оснастить 2,7-литровым двигателем мощностью не менее 160 л.с. и гибридной силовой установкой.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – от 25 000 долларов.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com