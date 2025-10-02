закрыть
Казахстан начал останавливать все фуры из Китая в Россию

4
  • 2.10.2025, 11:46
  • 4,992
Их усиленно досматривают.

Затор на границе России и Казахстана начал формироваться с середины сентября, сейчас на погранпунктах скопились тысячи грузовиков. Таможенников интересуют в первую очередь фуры с электроникой, дронами и комплектующими к ним, а также товарами западного происхождения.

Источники «Коммерсанта» полагают, что Казахстан развернет фуры с подобными грузам. Машины с микросхемами и любыми станками уже разворачивают в 100% случаев.

Казахстан — важный канал поставок подсанкционных товаров в Россию. Через эту страну, в частности, ввозили станки с ЧПУ, пригодные для производства оружия, беспилотники, сырье для производства пороха и другие товары, которые могут использоваться для военных целей.

«Однозначно можно сказать, что это не временный сбой, а скорее новая реальность — ужесточение контроля и все большее соблюдение санкций западных стран», — отметил замруководителя отдела логистики СЛК Максим Емелин.

