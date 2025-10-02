В Беларуси задержан серийный маньяк-лифтер из 90-х

В Беларуси задержан серийный маньяк-лифтер из 90-х2
- 2.10.2025, 13:32
Он убил восемь женщин и девочек-подростков.
В Могилеве задержан серийный маньяк, орудовавший в лифтах. В 90-х он убил восемь женщин и девочек-подростков.
Серийный преступник — 53-летний житель Могилева. Подробности громкого дела раскрыли сегодня, 2 октября, на пресс-конференции в Национальном пресс-центре.
Преступник орудовал в 1996–1999 годах. На его счету 8 убийств и 2 покушения на убийство, сопряженных с изнасилованиями. Мужчина нападал на женщин и девочек-подростков. Помимо этого, в его «послужном списке» изнасилования, покушения на изнасилования, иные действия сексуального характера, хулиганские действия.
Его удалось найти благодаря почти тотальной проверке — проверили свыше 100 тысяч мужчин, которые по возрасту и приметам могли быть связаны с делами.