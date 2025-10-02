закрыть
2 октября 2025, четверг, 14:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси задержан серийный маньяк-лифтер из 90-х

2
  • 2.10.2025, 13:32
  • 7,356
В Беларуси задержан серийный маньяк-лифтер из 90-х

Он убил восемь женщин и девочек-подростков.

В Могилеве задержан серийный маньяк, орудовавший в лифтах. В 90-х он убил восемь женщин и девочек-подростков.

Серийный преступник — 53-летний житель Могилева. Подробности громкого дела раскрыли сегодня, 2 октября, на пресс-конференции в Национальном пресс-центре.

Преступник орудовал в 1996–1999 годах. На его счету 8 убийств и 2 покушения на убийство, сопряженных с изнасилованиями. Мужчина нападал на женщин и девочек-подростков. Помимо этого, в его «послужном списке» изнасилования, покушения на изнасилования, иные действия сексуального характера, хулиганские действия.

Его удалось найти благодаря почти тотальной проверке — проверили свыше 100 тысяч мужчин, которые по возрасту и приметам могли быть связаны с делами.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип