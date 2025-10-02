В Беларуси задержан серийный маньяк-лифтер из 90-х 2 2.10.2025, 13:32

Он убил восемь женщин и девочек-подростков.

В Могилеве задержан серийный маньяк, орудовавший в лифтах. В 90-х он убил восемь женщин и девочек-подростков.

Серийный преступник — 53-летний житель Могилева. Подробности громкого дела раскрыли сегодня, 2 октября, на пресс-конференции в Национальном пресс-центре.

Преступник орудовал в 1996–1999 годах. На его счету 8 убийств и 2 покушения на убийство, сопряженных с изнасилованиями. Мужчина нападал на женщин и девочек-подростков. Помимо этого, в его «послужном списке» изнасилования, покушения на изнасилования, иные действия сексуального характера, хулиганские действия.

Его удалось найти благодаря почти тотальной проверке — проверили свыше 100 тысяч мужчин, которые по возрасту и приметам могли быть связаны с делами.

