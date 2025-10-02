Кремль испугался ядерного сотрудничества Великобритании и Франции 1 2.10.2025, 14:17

Фото: wikipedia

Союз Парижа и Лондона — ключевой элемент новой системы защиты Европы.

Европа ищет новые формы ядерного и военного сдерживания на фоне войны в Украине и сомнений в долговременной поддержке США. В июле 2025 года Франция и Великобритания — единственные ядерные державы Европы — объявили о новом уровне сотрудничества, подписав «Северный меморандум», пишет War on the Rocks (перевод — сайт Charter97.org).

Москва традиционно воспринимала ядерное сдерживание Европы через призму американского оружия, считая арсеналы Парижа и Лондона второстепенными. Однако недавние инициативы и заявления президента Франции Эммануэля Макрона заставили Россию пересмотреть свои оценки. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уже предупредил, что Москва будет учитывать «совокупный потенциал» двух стран.

Аналитики отмечают, что британский арсенал — несмотря на зависимость от американских систем Trident — рассматривается как достоверный сдерживающий фактор. Франция же долгое время не считалась угрозой для России, однако ее новая готовность расширить ядерные гарантии для союзников изменила восприятие Кремля.

Помимо ядерного сотрудничества, страны ЕС активно развивают дальнобойные высокоточные вооружения. Франция, Германия, Италия и Польша создают крылатые ракеты дальностью до 2000 км, а Лондон совместно с Берлином запустил собственную программу глубокого удара. Эти меры должны укрепить позиции НАТО без перехода ядерного порога.

Эксперты считают, что объединение ядерных и конвенциональных возможностей Франции и Британии становится не просто желательным, а необходимым шагом для укрепления европейской безопасности и создания рычагов давления на Россию в будущих переговорах.

Углубленное франко-британское сотрудничество может стать ключевым элементом новой системы европейского сдерживания.

