Генштаб ВСУ пообещал Путину блэкаут в Москве 2.10.2025, 14:54

Коллаж: Focus.ua

В случае продолжения ударов по украинской энергетике.

Украина устроит блэкаут в Москве в случае попыток российской армии разрушить украинскую энергетику и погрузить страну во тьму, заявил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в интервью «Укринформу» «Любое действие противника, направленное на то, чтобы навредить нашей стране, будет получать симметричный ответ. Совершенно правильно все сказал президент [Владимир Зеленский], и мы найдем возможности, найдем и оружие и проведем эти операции, они [Россия] обязательно поймут, что таким образом они не достигнут преимущества», — сказал Гнатов.

На прошлой неделе Зеленский после встречи с президентом Дональдом Трампом пригрозил «чиновникам Кремля» ударами дальнобойным оружием США. «Им нужно знать, где находятся бомбоубежища. Им это необходимо», — заявлял глава украинского государства. Также он предостерег Кремль от ударов по объектам энергетики: «Если угрожают блэкаутом, например, столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России». Источники The Wall Street Journal в свою очередь сообщили, что Трамп разрешил Пентагону и разведке передавать Киеву данные для ударов по российским энергообъектам, включая электростанции, НПЗ и проч.

Гнатов добавил, что у Украины «все хорошо с любым оружием», в том числе и дальнобойным. Россия все еще сохраняет преимущество перед ВСУ по числу боевых самолетов и ракет, однако украинские военные «по-другому применяют» эти типы вооружений, сказал глава Генштба ВСУ. Из этого, однако, не следует, что «они могут за счет этого получить преимущество, которое дало бы им шансы побеждать в войне», констатировал он.

Вечером 28 сентября в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду произошло массовое отключение электроснабжения, а также начались перебои с горячей водой. Предварительно, в ходе обстрела одна из ракет попала по Белгородской теплоэлектростанции (ТЭЦ). Также «прилет» пришелся по городской подстанции «Луч». Помимо Белгорода без электричества частично остались Старый Оскол, Шебекино и еще несколько населенных пунктов области.

