2 октября 2025, четверг, 22:43
Граждане Таиланда смогут конвертировать часть денег, проигранных в лотерею, в пенсию

  • 2.10.2025, 22:06
Цель программы — стимулировать накопления в условиях старения населения страны.

Правительство Таиланда запускает новую инициативу, которая позволит гражданам переводить часть стоимости невыигрышных цифровых лотерейных билетов на специальные пенсионные счета. Цель программы — стимулировать накопления в условиях старения населения страны, пишет The Nation.

Заместитель премьер-министра и министр финансов Экнити Нититханпрапас сообщил, что механизм уже находится на финальной стадии подготовки и будет представлен в течение ближайших четырех месяцев.

Согласно проекту, средства от невыигрышных билетов, приобретенных в специальных приложениях, будут автоматически зачисляться на индивидуальные сберегательные счета. Деньги можно будет снять после достижения 55 лет, а для граждан старше 56 лет предусмотрена возможность продолжать откладывать еще пять лет. При этом накопления смогут использоваться в качестве залога по кредитам.

Министерство финансов также планирует предлагать пенсионерам государственные облигации с доходностью около 1% годовых, чтобы упростить для них доступ к инвестициям.

