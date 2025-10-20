FT: Трамп на встрече с Зеленским ругался и бросал карты 20.10.2025, 5:55

Президент США призывал украинского президента принять предложение Путина.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября президент США Дональд Трамп призывал его принять условия российского диктатора Владимира Путина, сообщает издание Financial Times.

В статье отмечается, что президент США сказал президенту Украины, что Путин заявил, что если Украина не согласится, он ее «уничтожит».

«Люди, знакомые с этим вопросом», рассказали изданию, что встреча много раз перерастала в «спор», во время которого Трамп «постоянно ругался».

Источники FT добавили, что президент США отбросил карты линии фронта в Украине, настаивал на том, чтобы Зеленский передал Путину всю Донецкую область, и неоднократно повторял тезисы, которые российский диктатор высказал во время их разговора за день до того.

«Хотя Украине в конце концов удалось вернуть Трампа к одобрению замораживания нынешних линий фронта, эта острая встреча, похоже, отражает капризный характер позиции Трампа по войне и его готовность поддержать максималистские требования Путина», — говорится в статье.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com