20 октября 2025, понедельник, 9:38
Ученые выяснили, когда мозг человека достигает пика

  20.10.2025, 8:23
Ученые выяснили, когда мозг человека достигает пика

Вовсе не в молодости.

Ученые из Университета Западной Австралии проанализировали 16 психологических параметров — от памяти и скорости мышления до эмпатии и морального суждения. Оказалось: хотя некоторые когнитивные функции начинают снижаться после 25 лет, общая психологическая эффективность человека растет десятилетиями, пишет techinsider.

Так, психологическая эффективность достигает максимума к позднему среднему возрасту.

Мозг достигает пика между 55 и 60 годами

Физическая форма действительно достигает вершины в 20–30 лет, а скорость реакции и память со временем снижаются. Но это компенсируется ростом личностных и интеллектуальных качеств, которые формируются с опытом.

Западные ученые обнаружили: такие черты, как добросовестность, достигают максимума около 65 лет, а эмоциональная устойчивость — к 75.

Даже моральное мышление и способность сопротивляться когнитивным искажениям продолжают совершенствоваться вплоть до 80 лет.

При объединении всех 16 измеренных параметров в единую шкалу оказалось, что пик общего ментального функционирования приходится на возраст 55–60 лет.

Это объясняет, почему именно люди среднего и старшего возраста чаще занимают руководящие должности — их зрелость и способность принимать взвешенные решения достигают апогея.

Эксперты подчеркивают, что возраст не должен быть критерием профессиональной пригодности. Хотя скорость обработки информации может снижаться, накопленный опыт, устойчивость к стрессу и способность к моральным оценкам компенсируют этот спад.

Примеры истории подтверждают это: Дарвин опубликовал «Происхождение видов» в 50 лет, Бетховен написал Девятую симфонию в 53, а глава AMD Лиза Су добилась крупнейшего технологического успеха в 55.

Так, зрелый возраст — не начало спада, а вершина человеческих возможностей. И вместо того чтобы рассматривать середину жизни как отсчет до смерти, стоит признать ее временем расцвета интеллекта и лидерства.

