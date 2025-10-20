Ученые назвали неожиданную причину развития интеллекта у древних людей 20.10.2025, 9:29

Оказалось, «помог» свинец.

Почему мозг современного человека так сильно отличается от мозга его древних «родственников» вроде неандертальцев? Международная группа ученых предположила, что разгадка — в воздействии свинца: кажется, только организм Homo sapiens «подстроился» и извлек большую пользу из массового отравления, пишет «Нож».

Команда исследовала зубы 51 гоминида: от образцов современных людей до зубов неандертальцев, австралопитеков и вымерших человекоподобных обезьян. Окаменелости были обнаружены в Африке, Азии и Европе.

Следы свинца нашли в 73% изученных окаменелостей, при этом загрязнение было выявлено в 71% образцов современных и архаичных людей. Что важно, в образцах вымерших обезьян зафиксировали самый высокий уровень острого воздействия тяжелого металла.

«Люди перестали использовать свинец в повседневной жизни, когда поняли, насколько он токсичен, но никто никогда не изучал влияние свинца на доисторический период», — объясняет доктор Алиссон Муотри, соавтор исследования из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Ученые были удивлены: в зубах людей, которые родились в середине прошлого века — тогда было распространено использование вредных красок, — обнаружились аналогичные следы свинца, что и в древних человеческих окаменелостях. По их мнению, наши доисторические предки могли сталкиваться со свинцом во время поисков воды.

Они уточнили, что воздействие свинца нарушает рост и функционирование мозга, негативно влияет на когнитивные способности. Команда захотела понять, как же Homo sapiens удалось выжить в таких токсичных условиях.

«Возможно, они искали пещеры с проточной водой внутри, — дополняет Муотри. — В пещерах содержится свинец, поэтому все они были заражены. Судя по исследованиям зубной эмали, это начиналось в раннем детстве».

Как итог, ученые провели лабораторное исследование и пришли к выводу, что воздействие свинца привело к мутации гена NOVA1 — это ген, играющий важнейшую роль в формировании мозга и развитии синапсов. Благодаря этому Homo sapiens, вероятно, не только спаслись от свинца, но и смогли в ходе эволюции развить навыки сложной речи и социальной сплоченности.

Попутно исследователи допустили, что воздействие свинца могло способствовать вымиранию неандертальцев около 40 тысяч лет назад.

